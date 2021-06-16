Photo : YONHAP News

Отношения РК и Испании достигнут уровня стратегического партнёрства. Соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшихся 16 июня в Мадриде переговоров президента РК Мун Чжэ Ин и премьер-министра Испании Педро Санчеса. В совместном заявлении, принятом по итогам переговоров, зафиксирована договорённость вернуть двустороннюю торговлю и инвестиции на уровень до пандемии COVID-19, сотрудничать в производстве вакцин и обеспечении равного доступа к ним. Участники саммита решили активизировать усилия строительных компаний двух стран в создании совместных предприятий на рынках третьих стран, особенно в Юго-Восточной, Южной Азии и Латинской Америке. Они подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлению прочного мира посредством дипломатии и диалога. Стороны договорились о сотрудничестве в достижении углеродной нейтральности к 2050 году и внедрении возобновляемых источников энергии, очищении мирового океана от пластика. По окончании саммита в присутствии лидеров двух стран подписаны два соглашения и три меморандума о взаимопонимании. Это соглашения о таможенном взаимодействии и сотрудничестве в области здравоохранения, меморандумы о взаимопонимании в областях технологий четвёртой индустриальной революции и поддержки стартапов, о содействии исследованиям в сфере чистой энергии. Ранее в тот же день Мун Чжэ Ин возложил венок к памятнику воинам, павшим за свободу Испании, а также присутствовал на открытии южнокорейско-испанского экологического и цифрового бизнес-форума.