РК приняла участие в заседании министров обороны стран АСЕАН

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Министр обороны РК Со Ук принял участие в восьмом заседании министров обороны стран АСЕАН, которое состоялось 16 июня в формате видеоконференции. Глава южнокорейского оборонного ведомства обратился к мировому сообществу с призывом о содействии в продвижении мирного процесса на Корейском полуострове. Встреча прошла под председательством министра обороны Брунея, страны-председателя АСЕАН в этом году. Помимо 10 стран-членов АСЕАН, в заседании приняли участие представители восьми государств, включая РК, США, Китай и Японию. В своём докладе Со Ук отметил усугубление таких факторов неопределённости в регионе как жёсткая стратегическая конкуренция и нетрадиционные угрозы безопасности на фоне распространения COVID-19. В связи с этим он подчеркнул важность опоры на международные законы и нормы, отражающие универсальные ценности человечества. По его мнению, для предотвращения конфликтов интересов и урегулирования разногласий необходим единый кодекс поведения, с которым будут согласны все стороны.