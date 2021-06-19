РК и США вновь продлили действие соглашения о валютном свопе

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РК и США продлили действие соглашения о валютном свопе до конца текущего года. 17 июня Банк Кореи сообщил о достижении соответствующей договорённости с Федеральной резервной системой США. Сумма лимита сохранена на уровне 60 миллиардов долларов. Изначально о заключении соглашения о валютном свопе между РК и США было объявлено 19 марта прошлого года. 30 июля стороны продлили его с конца сентября 2020 года до 31 марта 2021 года. 16 декабря прошлого года оно было продлено до 30 сентября текущего года. Вышеуказанное соглашение предусматривает передачу отечественной валюты другому государству в обмен на валюту этой страны или доллары на определённый срок. Данная мера направлена на предотвращение нехватки ликвидности в случае массового единовременного оттока из страны иностранного капитала. По мнению экспертов Банка Кореи, продление действия соглашения будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего финансового рынка.