РК наращивает экспорт в регион Новой северной политики

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Экспорт южнокорейской сельскохозяйственной продукции в страны-партнёры по Новой северной политике Сеула достиг рекордно высокого уровня. По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК, по состоянию на май этого года экспорт агропродовольственной продукции в такие страны, как Россия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Кыргызстан и Монголия, составил порядка 129 миллионов долларов, увеличившись на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция роста отмечается впервые за последние три года. Ранее с 2018 года объём экспорта сельскохозяйственной продукции и обработанных пищевых продуктов в эти страны непрерывно снижался. Основу товарной номенклатуры составили свежие сельскохозяйственные продукты, такие как фрукты, женьшень и грибы, и обработанные пищевые продукты, такие как напитки, макаронные и кондитерские изделия. Экспорт в Россию и Монголию вырос примерно на 50%, за ними следуют Узбекистан и Кыргызстан.