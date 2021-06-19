Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

РК наращивает экспорт в регион Новой северной политики

Write: 2021-06-17 12:07:38Update: 2021-06-17 12:14:41

РК наращивает экспорт в регион Новой северной политики

Photo : YONHAP News

Экспорт южнокорейской сельскохозяйственной продукции в страны-партнёры по Новой северной политике Сеула достиг рекордно высокого уровня. По данным министерства продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК, по состоянию на май этого года экспорт агропродовольственной продукции в такие страны, как Россия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Кыргызстан и Монголия, составил порядка 129 миллионов долларов, увеличившись на 44,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция роста отмечается впервые за последние три года. Ранее с 2018 года объём экспорта сельскохозяйственной продукции и обработанных пищевых продуктов в эти страны непрерывно снижался. Основу товарной номенклатуры составили свежие сельскохозяйственные продукты, такие как фрукты, женьшень и грибы, и обработанные пищевые продукты, такие как напитки, макаронные и кондитерские изделия. Экспорт в Россию и Монголию вырос примерно на 50%, за ними следуют Узбекистан и Кыргызстан.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >