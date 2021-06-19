В РК испытано первое полностью автономное судно

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В РК успешно испытано первое полностью автономное судно. Круизный катер на 12 пассажиров прошёл по узкому изгибу канала Пхохан, средняя ширина которого составляет 10 метров. Автономное управление судном в соответствии с введённой информацией о маршруте осуществлялось при помощи искусственного интеллекта, который самостоятельно анализирует положение судна и состояние окружающей среды. По словам представителя управляющей компании, специализирующейся на автономном судовождении, во второй половине года планируется также осуществить испытание крупного торгового судна, которое пересечёт океан на автономном управлении. Ожидается, что к 2028 году мировой рынок автономных судов достигнет 240 млрд долларов. Будучи мировым лидером в области судостроения, РК стремится как можно скорее обеспечить технологическую конкурентоспособность в сфере автономного судовождения. В этих целях правительство РК намерено оказать максимальную поддержку отрасли, чтобы занять до 50% мирового рынка.