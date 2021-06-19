В РК привито первой дозой вакцин от COVID-19 около 27% населения

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По состоянию на конец суток 16 июня, в общей сложности 13 млн 790 тыс. жителей РК или 26,9% населения страны привиты первой дозой вакцин от COVID-19, в том числе, 540.248 человек за минувшие сутки. 3 млн 750 тыс. человек, или 7,3% населения, вакцинированы полностью. К сентябрю планируется вакцинировать по крайней мере одной дозой препарата 36 млн человек, или 70% населения, чтобы добиться в ноябре коллективного иммунитета. Между тем, появилось сообщение о первой в стране смерти, вызванной вакциной. 30-летний мужчина скончался после того, как 27 мая после вакцинации AstraZeneca у него было подтверждено наличие редкого побочного эффекта - тромбоза с синдромом тромбоцитопении. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 16 июня в стране зарегистрированы 540 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 149.731. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 1.994 человека. За минувшие сутки 591 человек выписан из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 141.029 человек.