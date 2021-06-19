Освобождение от самоизоляции не распространяется на туристов

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В правительстве РК пояснили, что объявленное ранее освобождение от обязательной двухнедельной самоизоляции лиц, прошедших полную вакцинацию от COVID-19 за границей, не распространяется на тех, кто въезжает в страну в туристических целях. Об этом сообщил 17 июня представитель Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами Сон Ён Рэ. Заявление было сделано в связи с опасениями по поводу неправильной интерпретации объявленных мер. Ранее, 13 июня, правительство РК объявило, что от двухнедельного карантина будут освобождаться лица, прошедшие вакцинацию за рубежом, которые въезжают в страну с важными деловыми целями, для посещения ближайших родственников или участия в научных или общественных мероприятиях. При этом признаются только вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которые включают Pfizer, Janssen, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm и Sinovac.