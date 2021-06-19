Контроль за ситуацией на фондовом рынке будет усилен

У РК есть сильные экономические основы и возможности для того, чтобы справиться с потенциальной волатильностью рынка. Это, в частности, валютные резервы и расширенная линия валютных свопов с США, - заявил замминистра планирования и финансов РК Ли Ок Вон, выступая 17 июня на заседании правительства по вопросам макроэкономики. Федеральная резервная система (ФРС) США сообщила накануне о более раннем, чем ожидалось, повышении ставки в 2023 году, поскольку инфляция растёт на фоне восстановления экономики. ФРС также намекнула на начало обсуждения способов сокращения программ покупки облигаций. Южнокорейское правительство не будет ослаблять защиту финансовых рынков, поскольку растущие опасения по поводу инфляции и возможные откаты от мягкой денежно-кредитной политики со стороны крупных экономик могут резко повысить волатильность,- добавил Ли Ок Вон.