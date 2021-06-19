Пленум ЦК ТПК второй день обсуждает экономические вопросы

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17 июня в Пхеньяне продолжил работу открывшийся накануне пленум Центрального Комитета Трудовой партии Кореи. Как сообщает агентство ЦТАК, его участники обсуждают экономические вопросы. Судя по опубликованным фотографиям, на пленуме председательствует лидер Северной Кореи Ким Чон Ын. На одной из фотографий виден министр иностранных дел Ли Сон Гвон, что даёт основания предполагать обсуждение вопросов внешней политики и межкорейских отношений. Накануне работа пленума проходила в отраслевых секциях - металлургия, железнодорожный транспорт, химическая промышленность, электроэнергетика, уголь, лёгкая промышленность, сельское хозяйство, противоэпидемические меры и борьба с антисоциалистическими проявлениями. «Участники готовили проект постановления, который будет предложен пленарному заседанию, утвердили плановые цифры, научная точность и практичность которых гарантированы», - сообщает ЦТАК. Третий с начала года пленум ЦК ТПК привлекает особое внимание, поскольку Пхеньян может обнародовать направления своей политики в отношении Вашингтона и Сеула. В них могут быть учтены новая северокорейская политика США и результаты южнокорейско-американского саммита. Работа пленума продолжается, сообщает ЦТАК, не уточнив, когда она закончится.