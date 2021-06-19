С 2022 года курьеры не будут сортировать посылки

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После долгих обсуждений таких проблем как дополнительная оплата за работу по сортировке посылок, продолжительный рабочей день, высокая смертность курьеров в результате переутомления, представители логистических компаний и профсоюза работников служб доставки достигли предварительной договорённости о заключении соглашения об условиях труда. Оно предусматривает освобождение курьеров от сортировки посылок. С 1 января 2022 года логистические компании должны установить сортировочные автоматы или принять на работу дополнительный персонал из расчёта один сортировщик на двух курьеров. Рабочая неделя курьера не должна превышать 60 часов, и каждому сотруднику компания должна обеспечить бесплатный медицинский осмотр не реже одного раза в год. Обсуждение соглашения продолжается, поскольку пока не определён статус сотрудников Почты Кореи, которые также исполняют обязанности курьеров.