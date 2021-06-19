Малый и средний бизнес требует отложить переход на 52-часовую рабочую неделю

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Закон, ограничивающий рабочую неделю 52 часами, вступил в силу в 2018 году для крупных компаний, в которых работают более 300 человек и государственных органов. С июля этого года он должен распространиться на компании с числом сотрудников от 5 до 50, то есть, затронуть малый и средний бизнес, который представляет собой основу южнокорейской экономики. Однако малые и средние предприятия заявляют, что они пока не готовы адаптироваться к 52-часовой рабочей неделе. Как свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведённого среди 200 металлообрабатывающих и судостроительных компаний, 40% из них не имеют возможности для сокращения рабочего времени из-за нехватки рабочей силы. Большинство компаний просят продлить переходный период по крайней мере до тех пор, пока экономические последствия пандемии коронавируса не будут окончательно ликвидированы. Однако правительство сохраняет твёрдую позицию, которая основана на результатах исследования, проведённого министерством труда и занятости в 1.300 компаниях с числом работающих от 5 до 50 человек. 90% из них готовы перейти на 52-часовую рабочую неделю со следующего месяца, как и планировалось изначально. Поэтому в продлении льготного периода нет необходимости. В любом случае власти примут дополнительные меры, такие как приоритетное выделение иностранных рабочих компаниям малого и среднего бизнеса за пределами Сеула, поскольку именно они больше других страдают от нехватки рабочей силы.