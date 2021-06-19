Южнокорейские компании восстановили продажи и рост рентабельности

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В первом квартале текущего года прибыль южнокорейских компаний продолжала расти, а их продажи восстановились практически до уровня до пандемии COVID-19. По данным Банка Кореи, опубликованным 17 июня, отношение операционной прибыли к продажам достигло 6,4%. В первом квартале прошлого года отметка составляла 4,2%. В то же время маржа чистой прибыли южнокорейских компаний до налогообложения выросла с 4,4% в прошлом году до 7,9% в этом. Если в первом квартале прошлого года продажи сократились на 1,9% по сравнению с предыдущим годом, то в этом году они выросли за тот же период на 7,4%. При этом производственные компании продемонстрировали рост продаж в первом квартале на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а отношение операционной прибыли к продажам увеличилось до 6,7%. Продажи непроизводственных компаний выросли в первом квартале на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а операционная прибыль увеличилась на 6,1%. Несмотря на рост продаж, отношение долга компаний к их собственному капиталу выросло с 86,1% в прошлом году до 89,4% в этом.