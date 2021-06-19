В июле начнётся вакцинация жителей РК от 18 до 59 лет

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В июле начнётся вакцинация против COVID-19 жителей страны в возрасте от 18 до 59 лет, которых насчитывается 22 млн человек. Как сообщили 17 июня в Корейском управлении по контролю и профилактике заболеваний, представители возрастной группы старше 50 лет смогут привиться с конца июля, а от 18 до 49 лет - с середины августа. Причём первыми пройдут вакцинацию старшеклассники, которые сдают единый государственный экзамен, а также преподаватели детских садов и школ всех ступеней моложе 30 лет. Начиная с июля, будет разрешено комбинировать вакцины AstraZeneca и Pfizer по схеме из двух инъекций для 760 тыс. человек, включая медицинских работников, полицейских и пожарных. Получившие в апреле первую дозу вакцины AstraZeneca могут быть привиты вакциной Pfizer в качестве второй дозы после 5 июля. Однако те, кто не желает комбинировать вакцины, могут быть привиты второй дозой AstraZeneca. Этот шаг частично связан с запоздалой доставкой вакцин. Первоначально около 835 тыс. вакцин AstraZeneca должны были прибыть в РК в конце июня, но поставка отложена.