РК заняла 23-е место в рейтинге IMD

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17 июня швейцарский Международный институт управленческого развития (IMD) объявил список 64-х наиболее конкурентоспособных стран на 2021 год. РК заняла в нём 23-е место, сохранив прошлогоднюю позицию. IMD начал публиковать рейтинг с 1989 года. С тех пор наилучший показатель РК фиксировался с 2011 по 2013 год – 22-е место. Худшая позиция – 41-е место в 1999 году. В министерстве планирования и финансов отметили, что, если учитывать только страны с населением свыше 20 млн человек, то РК занимает 8-ю позицию. Между тем, в рейтинге этого года на первом месте находится Швейцария. Далее следуют Швеция и Дания. В Азиатском регионе лучшие показатели у Сингапура – пятое место, у Гонконга – восьмое. В категории рынка труда РК поднялась с 12-го до пятого места, учитывая гораздо более сложную ситуацию в других странах. Высокие оценки были получены в категории развития научной инфраструктуры – второе место, технологичной инфраструктуры – 17-е место. Немного ухудшилась оценка эффективности правительства.