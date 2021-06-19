Президент РК призывает к восстановлению после COVID-19, ориентированному на человека

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17 июня президент РК Мун Чжэ Ин направил видеообращение участникам 109-й конференции Международной организации труда (МОТ). Он подчеркнул, что восстановление после пандемии COVID-19 должно быть ориентировано на человека и улучшение условий труда. Он призвал к всеобъемлющему восстановлению, справедливому для «всех, каждой компании и каждой страны». В то время как мировая экономика находится на пути восстановления, кризис на рынке труда продолжается, и он может длиться довольно долго, - сказал Мун Чжэ Ин. Он отметил, что мир потерял более 250 млн рабочих мест с полной занятостью, и что кризис занятости сильнее сказывается на уязвимых слоях населения. Президент сказал, что даже в условиях кризиса COVID-19 РК уважает права трудящихся, ратифицировав ключевые конвенции МОТ и создавая рабочие места. Он представил южнокорейскую политику нового курса, направленную на ускорение перехода к цифровой и зелёной экономике в процессе преодоления последствий COVID-19. Мун Чжэ Ин - первый южнокорейский лидер, принявший участие в конференции МОТ с момента вступления страны в эту организацию в 1991 году.