Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

КНДР на первом месте в мире по военным расходам по сравнению с ВВП

Write: 2021-06-18 12:05:10Update: 2021-06-18 12:09:06

КНДР на первом месте в мире по военным расходам по сравнению с ВВП

Photo : YONHAP News

Северная Корея заняла первое место в мире по размеру военных расходов по сравнению с её валовым внутренним продуктом. Согласно Глобальному индексу миролюбия (GPI), опубликованному 18 июня Институтом экономики и мира, военные расходы Северной Кореи составили 24% её ВВП. Это намного больше, чем у Ливана, занявшего второе место, - 13,5%. GPI рассчитывается путём сравнения трёх категорий: социальная безопасность и защищённость, продолжающийся внутренний и международный конфликт, а также милитаризация. В общем рейтинге стран от наиболее до наименее мирных в этом году Северная Корея заняла 151-е место из 163-х стран, как и в прошлом году. Афганистан четвёртый год подряд является наименее мирной страной. В десятку самых миролюбивых стран вошли Исландия, Новая Зеландия, Дания, Португалия, Словения, Австрия, Швейцария, Ирландия, Чехия и Канада. РК – на 57-м месте, что на 9 ступеней ниже, чем в прошлом году, из-за увеличения военных расходов, импорта и экспорта оружия. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >