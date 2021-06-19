КНДР на первом месте в мире по военным расходам по сравнению с ВВП

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Северная Корея заняла первое место в мире по размеру военных расходов по сравнению с её валовым внутренним продуктом. Согласно Глобальному индексу миролюбия (GPI), опубликованному 18 июня Институтом экономики и мира, военные расходы Северной Кореи составили 24% её ВВП. Это намного больше, чем у Ливана, занявшего второе место, - 13,5%. GPI рассчитывается путём сравнения трёх категорий: социальная безопасность и защищённость, продолжающийся внутренний и международный конфликт, а также милитаризация. В общем рейтинге стран от наиболее до наименее мирных в этом году Северная Корея заняла 151-е место из 163-х стран, как и в прошлом году. Афганистан четвёртый год подряд является наименее мирной страной. В десятку самых миролюбивых стран вошли Исландия, Новая Зеландия, Дания, Португалия, Словения, Австрия, Швейцария, Ирландия, Чехия и Канада. РК – на 57-м месте, что на 9 ступеней ниже, чем в прошлом году, из-за увеличения военных расходов, импорта и экспорта оружия.