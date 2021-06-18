До конца июня число привитых первой дозой вакцины против COVID-19 достигнет 15 млн человек

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До конца июня число жителей РК, привитых первой дозой вакцины против COVID-19, достигнет 15 млн человек. Об этом сообщил министр административного управления и безопасности РК Чон Хэ Чхоль, выступая 18 июня на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Министр отметил высокие темпы вакцинации и стабильные поставки вакцин. По состоянию на конец суток 17 июня, в общей сложности 14 млн 230 тыс. жителей РК или 27,7% населения страны привиты первой дозой вакцин от COVID-19, в том числе, 412.987 человек за минувшие сутки. 3 млн 880 тыс. человек, или 7,6% населения, вакцинированы полностью. К сентябрю планируется вакцинировать по крайней мере одной дозой препарата 36 млн человек, или 70% населения, чтобы добиться в ноябре коллективного иммунитета. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 17 июня в стране зарегистрированы 507 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 150.238. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 1.996 человек. Коэффициент смертности – 1,33%.