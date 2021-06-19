Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Cпецпредставитель США по КНДР посетит Сеул 19-23 июня

Write: 2021-06-18 13:28:36Update: 2021-06-18 13:29:59

Cпецпредставитель США по КНДР посетит Сеул 19-23 июня

Специальный представитель США по Северной Корее Сон Ким прибудет 19 июня в Сеул, где проведёт переговоры о ситуации на Корейском полуострове в Индо-Тихоокеанском регионе. Как сообщили 17 июня в госдепартаменте США, Сон Ким примет участие в трёхсторонней встрече со специальным представителем правительства РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и директором департамента Азии и Тихого океана МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Поездка спецпредставителя США в Сеул свидетельствует о «фундаментальной важности трёхстороннего сотрудничества США, РК и Японии в полной денуклеаризации Корейского полуострова, защите общей безопасности и процветания, сохранении общих ценностей и мировой стабильности», - говорится в сообщении госдепартамента. Сона Кима будут сопровождать в поездке его заместитель Джон Пак и представитель Совета национальной безопасности. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >