Cпецпредставитель США по КНДР посетит Сеул 19-23 июня

Специальный представитель США по Северной Корее Сон Ким прибудет 19 июня в Сеул, где проведёт переговоры о ситуации на Корейском полуострове в Индо-Тихоокеанском регионе. Как сообщили 17 июня в госдепартаменте США, Сон Ким примет участие в трёхсторонней встрече со специальным представителем правительства РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и директором департамента Азии и Тихого океана МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Поездка спецпредставителя США в Сеул свидетельствует о «фундаментальной важности трёхстороннего сотрудничества США, РК и Японии в полной денуклеаризации Корейского полуострова, защите общей безопасности и процветания, сохранении общих ценностей и мировой стабильности», - говорится в сообщении госдепартамента. Сона Кима будут сопровождать в поездке его заместитель Джон Пак и представитель Совета национальной безопасности.