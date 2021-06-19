Юг подтвердил готовность к диалогу с Севером

Photo : YONHAP News

Правительство РК вновь призвало Пхеньян к сотрудничеству и диалогу. Такую позицию 18 июня в ходе очередного брифинга озвучил представитель министерства по делам воссоединения Чха Док Чхоль. Так он прокомментировав то, что в ходе пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, который проходит с 15 июня, северокорейский лидер Ким Чон Ын отметил «важность стабильного контроля над ситуацией на Корейском полуострове». По его словам, южнокорейское правительство также стремится к сохранению стабильности в регионе, всегда подчёркивая, что наилучшим способом закрепления мира является диалог и сотрудничество. На вопрос журналистов о том, можно ли воспринимать заявление Ким Чон Ына в положительном ключе, Чха Док Чхоль воздержался от прямого ответа, отметив, что пленум ЦК ТПК продолжается, и делать определённые выводы пока рано.