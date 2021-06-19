К 2031 году в РК будут разработаны более 100 мини-спутников

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До 2031 года в РК будут разработаны более 100 миниатюрных спутников с целью создания системы мониторинга национальной безопасности и тестирования сетевых коммуникаций нового поколения. Об этом сообщили 18 июня в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. При этом будут предприниматься шаги к стимулированию участия частного сектора в космической отрасли, поскольку мини-спутники могут быть изготовлены в короткие сроки при относительно низких затратах. Они могут успешно осуществлять оптическое и радиолокационное наблюдение за Корейским полуостровом. 14 спутников, которые разместят на низкой околоземной орбите, будут использоваться для создания сети спутниковой связи с целью подготовки к внедрению технологии 6G и тестирования автономных систем управления морским движением. 22 спутника будут наблюдать за радиоволновой активностью в космосе, а 13 – отрабатывать технологии удаления космического мусора.