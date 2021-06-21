Первой дозой вакцины от COVID-19 привито 29,2% населения РК

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По состоянию на конец суток 20 июня, в общей сложности 15 млн жителей РК или 29,2% населения страны привиты первой дозой вакцины от COVID-19. 4 млн человек, или 7,9% населения, вакцинированы полностью. Зарегистрированы в общей сложности 67.276 случаев осложнений после вакцинации, большинство из них в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 298 вакцинированных умерли, в том числе, 8 – за минувшие сутки. Лишь в одном случае подтверждена причинно-следственная связь смерти с действием вакцины. Между тем, по данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 20 июня в стране зарегистрированы 357 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 151.506. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 2.004. Коэффициент смертности составил 1,32%. Выписаны из стационаров по окончании лечения 369 человек. Вылечились в общей сложности 143.268 человек.