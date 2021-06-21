Начиная с осеннего семестра, в школах РК возобновятся очные занятия

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Начиная с осеннего семестра, большинство южнокорейских школьников смогут вернуться к очным занятиям в соответствии с новой системой социального дистанцирования, которая вступит в силу с 1 июля. Как сообщила министр образования РК Ю Ын Хе, в соответствии с новой четырёхуровневой схемой социального дистанцирования очные занятия смогут посещать все школьники. В рамках второго уровня очное обучение в течение полного рабочего дня разрешено при условии заполняемости аудиторий не более двух третей списочного состава учащихся средних и старших школ и трёх четвертей – с третьего по шестой класс начальных школ. Детские сады, первый и второй классы начальных школ проводят очные занятия по своему усмотрению, с учётом эпидемической ситуации. Однако с учётом того, что с начала января число новых случаев заражения вирусом не превышало одной тысячи в день, учащиеся в большинстве случаев могут физически взаимодействовать с учителями и одноклассниками. В школах с большим числом учащихся может быть установлен гибкий график начала и окончания занятий.