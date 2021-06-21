Рейтинг партии «Сила народа» продолжает расти

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Уровень поддержки политики основной оппозиционной партии Сила народа составляет 39,7%, повысившись на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей. Аналогичный показатель для правящей Демократической партии Тобуро составил 29,4%, повысившись за неделю на 0,2%. Таковы результаты опроса 2.514 взрослых южнокорейцев, проведённого с 14 по 18 июня агентством Realmeter по заказу YTN. Разрыв в показателях двух партий составил 10,3%, оставаясь вне пределов погрешности в течение 14 недель подряд. Народную партию поддерживают 6,7%, Открытую демократическую партию – 5,7%, Партию справедливости - 3,5% респондентов. Уровень доверия к действующему президенту страны Мун Чжэ Ину составил 39,6%, повысившись за неделю на 1,1%, а рейтинг неодобрения его политики понизился на 0,9%, составив 56,7%. Разница между положительной и отрицательной оценками вне пределов погрешности - 17,1%. Погрешность при обработке данных составляет ±2,0% при уровне достоверности 95%.