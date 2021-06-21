Сон Ким: США надеются на положительный ответ Северной Кореи

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Вашингтон надеется на то, что Пхеньян «скоро положительно ответит» на предложение Вашингтона о диалоге. Об этом заявил специальный представитель США по Северной Корее Сон Ким в ходе состоявшейся 21 июня в Сеуле встречи со специальным представителем правительства РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком. При этом Сон Ким сослался на недавнее заявление северокорейского лидера Ким Чон Ына о том, что Пхеньян должен быть готов как к диалогу, так и к конфронтации, подчеркнув необходимость «стабильного контроля» над ситуацией на Корейском полуострове. Сон Ким подтвердил приверженность Вашингтона делу полной денуклеаризации Корейского полуострова посредством дипломатии и диалога. В свою очередь, Но Гю Док отметил, что Сеул продолжит оказывать содействие скорейшему возобновлению американо-северокорейского диалога. «Мы хотим восстановить структуру, в которой межкорейские отношения и отношения США и КНДР взаимовыгодно дополняют друг друга», - сказал Но Гю Док.