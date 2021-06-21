РК стремится выиграть тендер на строительство АЭС в Чехии

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РК не пожалеет усилий для того, чтобы выиграть тендер на строительство атомной электростанции в Чешской Республике. Об этом сообщили 19 июня в министерстве промышленности, торговли и энергетики, подводя итоги визита главы министерства Мун Сын Ука в Прагу. Он встретился с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, с которым обсудил сотрудничество двух стран в ядерной энергетике. В ходе встречи Бабиш отметил, что у южнокорейских компаний не должно быть никаких препятствий для участия в тендере. Дополнительный реактор планируется построить на АЭС в городе Дукованы на юге страны. Процесс торгов начнётся в 2022 году, а строительство - в 2029 году. Стоимость проекта оценивается примерно в 7 млрд долларов. Возможность участия в тендере рассматривают также США и Франция. Мун Сын Ук пригласил Андрея Бабиша посетить РК, чтобы он осмотрел работающие ядерные реакторы. РК прилагает усилия для активного выхода на зарубежные рынки ядерной энергетики.