Представители РК, США и Японии обсудили заявления лидера КНДР о готовности к диалогу

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США надеются на то, что северокорейские власти положительно отреагирует на предложение США встретиться «в любом месте и в любое время без предварительных условий». Об этом заявил спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким в ходе состоявшихся 21 июня в Сеуле трёхсторонних переговоров со своими южнокорейским и японским коллегами - спецпредставителем правительства РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и директором департамента Азии и Тихого океана МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Участники переговоров обсудили недавнее заявление северокорейского лидера Ким Чон Ына о том, что Пхеньян должен быть готов как к диалогу, так и к конфронтации. Сон Ким напомнил также, что администрация Джо Байдена продолжит выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающие санкции в отношении Пхеньяна. Он призвал все государства-члены ООН делать то же самое, чтобы противостоять угрозе для мирового сообщества, исходящей от Северной Кореи.