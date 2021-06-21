Тарифы на электроэнергию в третьем квартале меняться не будут

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Несмотря на недавнее повышение мировых цен на ресурсы, Корейская электроэнергетическая корпорация (KEPCO) приняла решение сохранить тарифы на электроэнергию на период с июля по сентябрь на уровне предыдущего квартала. Цель данного решения - облегчить финансовое бремя домохозяйств в условиях пандемии и роста инфляции. В том случае, если мировые цены на ресурсы продолжат расти, тарифы на электроэнергию могут быть увеличены в четвёртом квартале,- сообщил 21 июня представитель KEPCO. Ранее с жителей РК взималась плата за электроэнергию по фиксированной ставке, однако в этом году корпорация ввела гибкие тарифы, привязанные к мировым ценам на топливо, чтобы повысить свою прибыльность. В соответствии с действующей системой, тарифы пересматриваются каждые три месяца в зависимости от динамики мировых цен на сжиженный природный газ, уголь и сырую нефть. Между тем, потребление электроэнергии растёт шестой месяц подряд. В апреле оно составило 41.900 гигаватт-часов, что на 3,5% больше, чем год назад. Причём её потребление промышленным сектором увеличилось на 5% в годовом исчислении. Потребление домохозяйствами сократилось за тот же период на 0,2%