РК и США рассмотрят вопрос о ликвидации рабочей группы по Северной Корее

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РК и США рассмотрят вопрос о ликвидации рабочей группы по северокорейской политике. Как сообщили 22 июня в министерстве иностранных дел РК, соответствующая договорённость достигнута в ходе состоявшихся накануне в Сеуле переговоров специального представителя США по Северной Корее Сона Кима и специального представителя правительства РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Дока. Участники переговоров договорились также активизировать сотрудничество на уровне директоров департаментов внешнеполитических ведомств в дополнение к диалогу между представителями двух стран по ядерным вопросам. Сеул и Вашингтон образовали рабочую группу в ноябре 2018 года для координации подходов к денуклеаризации Севера, гуманитарной помощи, обеспечению соблюдения санкций и межкорейским отношениям. По мнению экспертов, решение о её ликвидации можно рассматривать в качестве примирительного жеста в адрес Пхеньяна, который с самого начала рассматривал её в качестве препятствия для развития межкорейских связей. Позднее в тот же день президент РК Мун Чжэ Ин встретился с Соном Кимом. Встреча прошла за закрытыми дверями, и по её окончании участники не сделали никаких заявлений.