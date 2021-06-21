Представители РК и Японии обсудили двусторонние отношения

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21 июня в Сеуле состоялись южнокорейско-японские рабочие переговоры по актуальным вопросам двусторонних отношений. В них приняли участие директор департамента Азиатско-Тихоокеанского региона МИД РК Ли Сан Рёль и директор департамента Азии и Тихого океана МИД Японии Такэхиро Фунакоси, который ранее в тот же день принял участие в переговорах со своими южнокорейским и американским коллегами по вопросу денуклеаризации Северной Кореи. Как сообщили в южнокорейском МИД, Ли Сан Рёль призвал японскую сторону проявить искренность в урегулировании проблем принудительного труда и сексуального рабства в период Второй мировой войны. Он также выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся территориальных притязаний Токио на острова Токто в Восточном море и планируемого выброса в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС Фукусима. В ходе переговоров стороны разделили понимание того, что «стабильное и устремлённое в будущее» развитие двусторонних отношений жизненно важно для мира и безопасности в Северо-Восточной Азии и за её пределами.