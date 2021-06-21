Министр по делам воссоединения РК призывает вернуть Север к диалогу

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22 июня министр по делам воссоединения РК Ли Ин Ён встретился со специальным представителем США по Северной Корее Соном Кимом, находящимся с визитом в Сеуле. В ходе встречи он отметил важность сотрудничества между Сеулом и Вашингтоном, чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров, заявив, что «сейчас очень важный момент, когда можно перейти в режим диалога». В свою очередь, Сон Ким отметил, что две страны «очень тесно связаны по всем важным аспектам» своей политики в отношении Северной Кореи, выразив поддержку «конструктивному межкорейскому диалогу, сотрудничеству и взаимодействию» с Пхеньяном. Он подчеркнул, что союзники «тесно контактируют» в решении северокорейских проблем с момента инаугурации администрации Джо Байдена, выразив поддержку усилиям Сеула по активизации межкорейских отношений посредством трансграничных обменов.