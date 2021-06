Группа BTS возглавляет Billboard Hot 100 четвёртую неделю подряд

Photo : YONHAP News

Танцевальная поп-песня Butter южнокорейской бойз-группы BTS четвертую неделю подряд удерживает первую позицию в главном чарте альбомов Billboard Hot 100. Это лучший показатель группы в данном чарте с момента её дебюта. Таким образом, побит предыдущий рекорд, который установил первый англоязычный сингл группы под названием Dynamite. Он был лидером Billboard три недели подряд. Как сообщили в Billboard, Butter стал первым с 1998 года синглом, возглавляющим чарт на протяжении четырёх недель подряд, после песни I Don't Want to Miss a Thing американской рок-группы Aerosmith. Кроме того, BTS стала первой с 1963 года азиатской группой, занимающей первое место в чарте столь долгое время, после песни Sukiyaki японского певца Кю Сакамото. Butter – четвёртая по счёту песня BTS, занимающая первое место в Billboard Hot 100, после Dynamite, Life Goes On и Savage Love, ремикса песни американского исполнителя Джейсона Деруло и новозеландского продюсера Jawsh 685. Ранее в этом году BTS получила четыре награды на Billboard Music Awards 2021 года, включая главную награду Top Selling Song (Самая продаваемая песня), также Top Duo/Group (лучший дуэт/группа), Top Song Sales Artist (лучший исполнитель по продажам песен) и Top Social Artist (лучший социальный исполнитель).