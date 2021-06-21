Мун Чжэ Ин: РК будет продолжать расширять свою роль в решении глобальных проблем

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РК будет играть ключевую роль в обсуждении и решении важных международных проблем вместе с другими развитыми странами. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 22 июня на еженедельном заседании кабинета министров. Коснувшись итогов своего участия в саммите Большой семёрки в Великобритании и государственных визитов в Австрию и Испанию, южнокорейский лидер отметил, что в ходе недельной зарубежной поездки ему удалось «ещё раз подтвердить повышение национального статуса» РК. Он добавил, что многие страны надеются стать партнёрами южнокорейских компаний в различных областях, пообещав продолжить прилагать усилия для «расширения дипломатических горизонтов, повышения уровня сотрудничества с каждой страной». РК повысит свою роль в мировом сообществе «соразмерно своему повышенному национальному статусу»,- отметил глава государства.