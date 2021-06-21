Банк Кореи: Финансовый рынок стабилен, но возможен дисбаланс

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Южнокорейский финансовый рынок продолжает оставаться стабильным, но возможность дисбаланса, связанного с увеличением долга домохозяйств и компаний в условиях пандемии COVID-19, по-прежнему вызывает беспокойство. Об этом говорится в регулярном отчёте о финансовой стабильности, опубликованном 22 июня Банком Кореи. В конце марта непогашенная задолженность южнокорейских домохозяйств составила 1 трлн 550 млрд долларов, что на 9,5% больше, чем год назад. Темпы роста задолженности в прошлом году ускорились. Согласно отчёту, в первом квартале прошлого года она выросла на 4,6%, во втором - на 5,2%, в третьем - на 7%, в четвёртом квартале – на 7,9%. Способность домохозяйств возвращать долги снизилась из-за сокращения доходов, вызванного пандемией коронавируса. По состоянию на конец марта отношение долга домохозяйств к располагаемому доходу составило 171,5%, что на 11,4% больше, чем год назад, говорится в отчёте. Непогашенная задолженность южнокорейских компаний составляла на конец марта 1 трлн 240 млрд долларов, что на 14,1% больше, чем год назад.