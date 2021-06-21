Пхеньян: Заявление Ким Чон Ына вызвало у США «неправильные» ожидания

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Заявление северокорейского лидера Ким Чон Ына о том, что Пхеньян должен быть готов как к диалогу, так и к конфронтации, вызвало у США «неправильные» ожидания. Как сообщает 22 июня агентство ЦТАК, об этом заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, комментируя высказывание советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. 20 июня в интервью ABC он назвал заявление Ким Чон Ына «интересным сигналом». На следующий день специальный представитель США по Северной Корее Сон Ким заявил, что США готовы встретиться с Севером «в любом месте и в любое время без предварительных условий». В этой связи представитель официального Пхеньяна отметила, что «неоправданные ожидания вызывают ещё бóльшее разочарование». «Похоже, США пытаются представить ситуацию таким образом, чтобы найти утешение для себя»,- подчеркнула она.