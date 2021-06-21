Сотрудники Samsung Display начали первую забастовку в истории компании

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21 июня профсоюз компании Samsung Display, крупнейшего в мире производителя дисплеев для мобильных устройств, объявил забастовку, не сумев достичь компромисса с администрацией по поводу повышения заработной платы. В забастовке пока участвуют шесть рабочих завода в Асане провинции Кёнгидо. Профсоюз, в который входят около 2.400 человек, или 10% сотрудников Samsung Display, ещё не решил, начинать ли полномасштабную забастовку. Он требует повышения базовой заработной платы на 6,8%, но руководство компании согласно на её повышение на 4,5%. Посредничество министерства труда не помогло сблизить позиции сторон. Это первая забастовка в истории дочерних компаний Samsung Group. В мае прошлого года вице-председатель Samsung Electronics Ли Чжэ Ён обещал отменить запрет на создание профсоюзов. Он обещал также строго соблюдать трудовое законодательство и гарантировать соблюдение прав рабочих. К забастовке сотрудников Samsung Display могут присоединиться другие компании, входящие в состав Samsung Group.