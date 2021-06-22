Госдепартамент: США по-прежнему привержены сотрудничеству с КНДР

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США по-прежнему готовы к принципиальным переговорам с КНДР, чтобы решить проблему, связанную с её ядерной программой, - заявил 22 июня на телефонном брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс. Он отметил, что хорошо знаком с содержанием заявления первого заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая предупредила, что надежды США на диалог с Севером приведут к «большему разочарованию». Прайс предложил подождать, последуют ли за этими заявлениями какие-либо действия. Коснувшись планов ликвидации южнокорейско-американской рабочей группы по северокорейской политике, Прайс сказал, что это не означает прекращения сотрудничества двух стран по координации политики в отношении Северной Кореи. Сеул и Вашингтон продолжат взаимодействие с помощью различных дипломатических механизмов. Цель укрепления сотрудничества - достижение конечной цели, которая заключается в полной денуклеаризации Корейского полуострова, - добавил представитель госдепартамента.