В РК более 600 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 22 июня в стране зарегистрированы 645 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 152.545. Существенный рост числа заражённых после того, как два дня подряд их было менее четырёхсот, медики связывают с распространением новых вариантов вируса. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 2.007. Коэффициент смертности составил 1,32%. По состоянию на конец суток 22 июня, в общей сложности 15 млн 70 тыс. жителей РК или 29,4% населения страны привиты первой дозой вакцины от COVID-19. 4 млн 100 тыс. человек, или 8,4% населения, вакцинированы полностью. Зарегистрированы в общей сложности 76.109 случаев осложнений после вакцинации, в том числе, 95% в лёгкой форме – в виде головной и мышечной боли, лихорадки и тошноты. 309 вакцинированных умерли, но прямая связь между действием вакцин и смертью доказана лишь в одном случае. Выписаны из стационаров по окончании лечения 562 человека. Вылечились в общей сложности 144.379 человек.