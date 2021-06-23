Строительная компания Sung Jung – предпочтительный претендент на покупку Eastar Jet

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22 июня Сеульский суд по делам о банкротстве утвердил строительную компанию Sung Jung в качестве предварительного предпочтительного претендента на приобретение бюджетной авиакомпании Eastar Jet за 100 млрд вон (88 млн долларов). На аукционе, состоявшемся на прошлой неделе, консорциум во главе с компанией по производству нижнего белья Ssangbangwool был единственным претендентом на покупку Eastar Jet. Однако компания Sung Jung уведомила суд, что она заплатит более высокую цену, и суд принял её предложение. В отличие от консорциума во главе с Ssangbangwool, которому необходимо объединиться с финансовыми инвесторами, Sung Jung может финансировать сделку из собственных средств. Ожидается, что сделка о покупке лоукостера будет подписана в июле. Eastar приостановил большинство своих рейсов на внутренних и международных маршрутах с марта прошлого года из-за пандемии коронавируса.