Рождаемость в РК продолжает сокращаться

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По данным Национального статистического управления, в апреле в РК родились в общей сложности 224.820 детей, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий показатель за апрель с 1981 года, когда начался сбор соответствующих данных. Общий коэффициент рождаемости - среднее количество детей, рождаемых женщиной за всю жизнь – в прошлом году достигло нового рекордного минимума 0,84. Третий год подряд показатель составляет менее единицы. В апреле в РК умерли 25.087 человек, что на 1,7% больше, чем годом ранее. Это привело к сокращению численности населения страны на 2.267 человек. Естественная убыль населения началась в прошлом году, когда количество умерших превысило количество новорождённых на фоне быстрого старения и низкой рождаемости. В апреле в стране зарегистрированы 15.861 брак, что на 1,2% больше в годовом исчислении. За тот же период зарегистрированы 9.038 разводов, что на 2,4% меньше, чем в апреле прошлого года.