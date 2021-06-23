Закон о переносе выходных дней принят парламентским комитетом

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Правящая Демократическая партия Тобуро в одностороннем порядке провела через парламентский комитет по вопросам государственного управления закон о переносе выходных дней. Он предусматривает предоставление жителям страны дня отдыха в ближайший понедельник, если государственный праздник приходится на субботу или воскресенье. Сейчас данная система действует в отношении лишь трёх государственных праздников: Новый год по лунному календарю Соллаль, Осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок и День детей. Поправка предусматривает её распространение на все государственные праздники. Если она будет утверждена до конца июня, то до конца текущего года перенос выходных дней будет применён ко Дню освобождения Кореи 15 августа, Дню основания корейской нации 3 октября, Дню корейской письменности хангыль 10 октября и Рождеству 25 декабря. Закон распространяется на государственные и частные предприятия, за исключением компаний малого бизнеса, в которых трудятся менее пяти человек.