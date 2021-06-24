РК и Франция расширят сотрудничество в ключевых областях

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РК и Франция активизируют сотрудничество в различных областях. Такая договорённость достигнута в ходе встречи представителя министерства торговли, промышленности и энергетики РК на торговых переговорах Ю Мён Хи с министром торговли Франции Франком Ристером, состоявшейся в Париже 23 июня. В ходе визита Ю Мён Хи представила южнокорейскую заявку на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2030 в Пусане. В ходе встречи было принято решение расширить взаимодействие через южнокорейско-французский комитет по промышленному сотрудничеству с целью обеспечения стабильности цепочек поставок. Стороны обсудили возможности сотрудничества в области цифровых технологий, обменов в сфере связи 5G, облачных вычислений и искусственного интеллекта. Помимо этого, стороны договорились приложить совместные усилия для успешного проведения конференции министров Всемирной торговой организации (ВТО), запланированной на ноябрь этого года. Ю Мён Хи также встретилась с новым генеральным секретарём Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманном. Они обсудили планы восстановления экономики после пандемии COVID-19, вопросы налогообложения в цифровой торговле, а также проблемы окружающей среды. В этом году исполняется 25 лет с момента вступления РК в ОЭСР.