В РК обеспокоены стремительным снижением численности населения

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23 июня вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги в своём Twitter написал об угрозе демографического кризиса, который может наступить в период с 2030 по 2040 год. Он заявил, что в третьем квартале правительство предложит меры по решению проблемы. В прошлом году общий коэффициент рождаемости составил 0,84. По прогнозам, в этом году он может упасть ниже отметки 0,70, а доля населения в возрасте старше 65 лет, которая в 2020 году составила 15,7%, к 2025 году возрастёт до 20,3%. РК станет обществом с «очень высоким уровнем демографической старости». При сохранении нынешней тенденции, к 2060 году доля пожилого населения возрастёт до 43,9%. В условиях снижения рождаемости и старения общества численность населения трудоспособного возраста от 15 до 64 лет будет быстро сокращаться. Она достигло пика в 37 млн 600 тыс. человек в 2018 году, а затем за два года сократилась на 290 тыс. человек. По прогнозам Корейского института экономических исследований, к 2060 году население страны может уменьшиться вдвое. Правительство РК намерено к 2025 году инвестировать в общей сложности 196 трлн вон (173 млрд долларов) на реализацию 4-го генерального плана по решению проблем низкой рождаемости и старения общества.