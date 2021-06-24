Подготовка к Олимпиаде в Токио активизируется

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До открытия Олимпийских игр в Токио остаётся 29 дней, и подготовка к Играм, которая протекает в условиях угрозы распространения COVID-19, активизируется. 23 июня открылся Международный вещательный центр, откуда более 100 телекомпаний со всего мира будут транслировать соревнования. Оргкомитет Олимпийских игр в Токио принял решение отказаться от продажи алкогольных напитков и запретить употребление алкоголя в пределах спортивных объектов в период проведения соревнований. Максимально допустимое количество зрителей на стадионах определено на уровне 10 тыс. человек. Также были опубликованы правила поведения на трибунах, которые включают обязательное ношение масок, запрет громких выкриков и тесного физического контакта. Правительство Японии и Международный олимпийский комитет активизируют подготовку к Играм, однако эпидемическая обстановка в стране ухудшается. Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в Токио 23 июня составило 619, что на 100 больше, чем неделю назад. Рост продолжается четвёртые сутки подряд. В этот день некоторые жители Токио провели митинг у здания столичного правительства, протестуя против проведения Олимпиады.