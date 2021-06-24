В РК второй день подряд более 600 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 23 июня в стране зарегистрированы 610 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 153.155. Медиков особенно беспокоит эпидемическая ситуация в столичном регионе, на долю которого накануне пришлось 78% новых случаев инфекции. В Сеуле подтверждён 251 новый случай, а в провинции Кёнгидо – 184. Очаги заражения обнаруживаются по всей стране в церквях, ресторанах, спортзалах и больницах. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 2.008 человек. Коэффициент смертности составляет 1,31%. Хотя число завозимых из-за рубежа случаев инфекции сократилось до 34-х после того, как на протяжении последних четырёх дней оно превышало 40, опасения вызывает возможность проникновения в страну высокозаразного варианта вируса Дельта, впервые обнаруженного в Индии. Эпидемическая ситуация осложняется в преддверии предстоящего в июле ослабления режима социального дистанцирования. По состоянию на конец суток 23 июня, в общей сложности 15 млн 150 тыс. жителей РК или 29,5% населения страны привиты первой дозой вакцин от COVID-19. 4 млн 400 тыс. человек, или 8,6% населения, вакцинированы полностью. К сентябрю планируется вакцинировать по крайней мере одной дозой препарата 36 млн человек, или 70% населения, чтобы добиться в ноябре коллективного иммунитета. За минувшие сутки 409 человек выписаны из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 144.788 человек.