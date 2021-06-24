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Корея: Юг-Север

Президент РК обещает активизировать мирный процесс на Корейском полуострове

Write: 2021-06-24 14:19:33Update: 2021-06-24 14:20:40

Президент РК обещает активизировать мирный процесс на Корейском полуострове

Photo : YONHAP News

«Мир, который существует сейчас, очень хрупок. Его можно поколебать в любой момент», - заявил президент РК Мун Чжэ Ин в интервью журналу TIME под названием «Президент Мун Чжэ Ин делает последнюю попытку помочь своей родине». Он обещал в течение оставшегося срока пребывания на посту президента сделать всё возможное для активизации мирного процесса на Корейском полуострове, вспомнив три раунда переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чон Ыном и визит в Пхеньян в 2018 году. Отвечая на вопрос о характере северокорейского лидера, Мун Чжэ Ин охарактеризовал его как человека «с большим энтузиазмом и твёрдой решимостью», который «имеет хорошее представление о том, что происходит в мире». По словам южнокорейского президента, Ким Чон Ын сказал ему, что хочет «передать лучшее будущее своим детям» и «не хочет, чтобы они несли на себе бремя ядерного оружия».
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