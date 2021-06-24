Госдепартамент: США открыты для диалога с Северной Кореей

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Госдепартамент США подтвердил, что США остаются открыты для диалога с Северной Кореей. Об этом сообщил представитель госдепартамента США через несколько часов после того, как агентство ЦТАК опубликовало заявление министра иностранных дел КНДР Ли Сон Гвона. «Мы не рассматриваем даже возможность каких-либо контактов с США, поскольку это ни к чему не приведёт, а только отнимет драгоценное время», - заявил Ли Сон Гвон. Между тем, представитель госдепартамента в очередной раз выразил надежду на то, что Северная Корея положительно отреагирует на усилия США. Госдепартамент высказался аналогичным образом и после того, как первый заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон предупредила, что надежды США на диалог с Севером приведут к «большему разочарованию». Тогда представитель госдепартамента заявил, что США по-прежнему готовы к принципиальным переговорам с КНДР и предложил подождать, последуют ли за этими заявлениями какие-либо действия.