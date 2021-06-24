Учётная ставка Банка Кореи может быть повышена в течение этого года

Photo : KBS News

Банк Кореи готов провести повышение учётной ставки в течение этого года на фоне устойчивого восстановления экономики после пандемии COVID-19. Об этом заявил 24 июня журналистам управляющий банком Ли Чжу Ёль. Он дал понять, что банк может выйти из режима смягчения денежно-кредитной политики, которая сохранялась в период пандемии, если восстановление экономики останется устойчивым. Потребность в корректировке денежно-кредитной политики растёт из-за обострения финансового дисбаланса,- подчеркнул Ли Чжу Ёль. Ранее эксперты Банка Кореи предупредили, что потребительская инфляция будет и дальше расти вместе с улучшением экономической ситуации. В мае потребительские цены росли самыми быстрыми темпами с апреля 2012 года из-за повышения цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, что свидетельствует о нарастании инфляционного давления.