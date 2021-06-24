Верховный суд РК признал право на отказ от военной службы по личным убеждениям

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24 июня Верховный суд РК впервые подтвердил оправдательный приговор лицу, отказывающемуся от военной службы не по соображениям совести, а из-за личных убеждений. Оставлен в силе оправдательный приговор, вынесенный судом низшей инстанции, в отношении мужчины, называющего себя «квир-феминистом». Во время судебных слушаний подсудимый утверждал, что всегда испытывал антипатию к воспитанию мужественности среди учащихся мужского пола, проповедовал дух мира и любви, который распространяет христианство. Этот человек выступал против того, что он назвал «дискриминационной и иерархической военной системой, уничтожающей личностное разнообразие», а также определения идентичности личности на основе биологического пола. «Личные убеждения подсудимого сформировались и глубоко укоренились внутри него, и он возражал против призыва на военную службу совершенно искренне»,- заявил судья Верховного суда Ким Сон Су, вынося решение. В 2018 году этого человека приговорили к полутора годам тюремного заключения по обвинению в уклонении от призыва на военную службу. Апелляционный суд в прошлом году отменил приговор, сославшись на то, что обвиняемый следовал своим убеждениям, и что он выразил готовность пройти альтернативную службу. Ранее оправдательные приговоры выносились только в случае уклонения от военной службы последователей религиозной секты Свидетели Иеговы.