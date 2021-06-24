В РК начальная стадия распространения варианта коронавируса Дельта

Photo : YONHAP News

По данным органов здравоохранения, вариант коронавируса Дельта, первоначально выявленный в Индии, продолжает стремительно распространяться по всему миру. При этом его распространение в РК находится на начальном этапе. На прошлой неделе было обнаружено 190 случаев, но их число начало быстро расти. Для того, чтобы остановить распространение вируса, рассматривается возможность пересмотра графика вакцинации с учётом того, что в июле ожидается поступление в страну 10 млн доз вакцин, а в августе и сентябре – ещё 70 млн. В третьем квартале планируется применять в основном вакцины производства Pfizer и Moderna. Между тем, с ними связаны новые проблемы. В США после прививок данными вакцинами почти у пятисот молодых людей до 30 лет выявлены нарушения работы сердечно-сосудистой системы. На 7 млн сделанных прививок пришлось 484 сообщения о миокардите и перикардите. 309 человек были госпитализированы, у 80% симптомы прошли. 9 человек находятся в больницах под наблюдением врачей. В РК об этих побочных эффектах не сообщалось.