В РК третий день подряд более 600 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 24 июня в стране зарегистрированы 634 новых случая COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 153.789. Очаги заражения обнаруживаются по всей стране в церквях, ресторанах, спортзалах и больницах. Порядка 80% новых случаев инфекции приходятся на долю столичного региона. Так, за минувшие сутки в Сеуле подтверждены 264 новый случая, а в провинции Кёнгидо – 179. Медиков беспокоит то, что предстоящее ослабление правил социального дистанцирования и потенциальное распространение новых вариантов коронавируса может спровоцировать рост заболеваемости. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер 1 человек, общее число умерших – 2.009 человек. Коэффициент смертности составляет 1,31%. По состоянию на конец суток 24 июня, 15 млн 200 тыс. жителей РК или 29,6% населения страны привиты первой дозой вакцин от COVID-19. 4,5 млн человек, или 8,8% населения, вакцинированы полностью. К сентябрю планируется вакцинировать по крайней мере одной дозой 36 млн человек, или 70% населения, чтобы добиться в ноябре коллективного иммунитета. За минувшие сутки 601 человек выписан из стационаров по окончании лечения. Вылечились в общей сложности 145.389 человек.